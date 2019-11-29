с чего всё началось

До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.

Общество Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.

Наука В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.

Происшествия В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин Режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает 29 ноября ТВЦ.

Общество Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.

Политика Глава ДНР назвал закон о границе соответствующим Минским соглашениям Пушилин подчеркнул, что закон не противоречит Минским соглашениям, так как в нем указана линия соприкосновения и военный конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области.

Спорт Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.

Общество Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.

Гаджеты Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.

Политика «Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».

Происшествия В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.

Общество Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Напомним, что несколько лет назад Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контрактов на поставку и транзит газа.

Происшествия Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.

Политика Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.

Политика Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.

Общество Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.

Политика В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Экономика Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

Армия и оружие Египет осудил договоренности Эрдогана с террористами ПНС Ливии Власти Египта осудили подписание «меморандума о взаимопонимании» между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Армия и оружие В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.

Единоборства Александр Емельяненко получил боксерскую лицензию Российский боец Александр Емельяненко получил лицензию для проведения боксерских поединков. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Финансы Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.

Транспорт В Москве завершили создание автодороги «Северо-Западная хорда» Мэр Москвы Сергей Собянин дал в пятницу старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз № 9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).