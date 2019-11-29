с чего всё началось

До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.

Общество Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар» Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.

Политика Столтенберг назвал Россию стратегическим вызовом для НАТО Союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам в пятницу.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Политика Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Происшествия Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья "Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.

Политика Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.

Политика Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спорт НТВ: Родченков шантажировал российских атлетов Как отмечается в фильме, система LIMS была создана в начале 2010-х годов Мигачевым под руководством Родченкова для того, чтобы можно было на основании проверок выявить какую-либо статистику использования атлетами запрещенных препаратов, или же наоборот.

Технологии Россияне теперь предпочитают AliExpress, а не Avito или OZON Топ-5 самых загружаемых шопинг-приложений в России для iOS и Android с 17 по 23 ноября 2019: AliExpress Avito OZON Joom Wildberries При этом в 2018 году приложение Avito загружали больше всего, а AliExpress занимал только 4 место.

Политика В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Технологии Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.

Спорт Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).