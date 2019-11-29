Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ01:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Общество
Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»
Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Политика
Столтенберг назвал Россию стратегическим вызовом для НАТО
Союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам в пятницу.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Футбол
Златан Ибрагимович: «Могу играть на своем уровне до 50 лет»
Нападающий Златан Ибрагимович заявил, что сможет играть в футбол на своем уровне до 50 лет.
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Политика
Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос
Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спорт
НТВ: Родченков шантажировал российских атлетов
Как отмечается в фильме, система LIMS была создана в начале 2010-х годов Мигачевым под руководством Родченкова для того, чтобы можно было на основании проверок выявить какую-либо статистику использования атлетами запрещенных препаратов, или же наоборот.
Технологии
Россияне теперь предпочитают AliExpress, а не Avito или OZON
Топ-5 самых загружаемых шопинг-приложений в России для iOS и Android с 17 по 23 ноября 2019: AliExpress Avito OZON Joom Wildberries При этом в 2018 году приложение Avito загружали больше всего, а AliExpress занимал только 4 место.
Политика
В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа
Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общество
В России появится предупреждающее о приближении авто приложение
В конце 2020 года в России появится новая система, разработанная НП «ГЛОНАСС».
Технологии
«Яндекс.Карты» ввели услугу по оплате заправки автомобиля
«Яндекс.Карты» с 29 ноября вводят возможность оплатить заправку, не выходя из машины. В сервис интегрировали приложение «Яндекс.Заправки».
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Технологии
Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны
Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Спорт
Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).