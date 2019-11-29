Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении
 регулятора.
Коммерсантъ01:52

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Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС00:53

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

РИА Новости01:21

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия01:06

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК01:30

ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском00:43

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru00:41

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка

Банки.ру00:40
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Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»

Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.
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Происшествия

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В ДНР приняли закон о государственной границе

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Цены на кофе выросли более чем на 25%

За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
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Спорт-Экспресс 03:19
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В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды

Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
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Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Происшествия

Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья

"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
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Армия и оружие

Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
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«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос

Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как отмечается в фильме, система LIMS была создана в начале 2010-х годов Мигачевым под руководством Родченкова для того, чтобы можно было на основании проверок выявить какую-либо статистику использования атлетами запрещенных препаратов, или же наоборот.
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Топ-5 самых загружаемых шопинг-приложений в России для iOS и Android с 17 по 23 ноября 2019: AliExpress Avito OZON Joom Wildberries При этом в 2018 году приложение Avito загружали больше всего, а AliExpress занимал только 4 место.
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В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа

Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Взгляд.ру вчера в 23:44
Общество

В России появится предупреждающее о приближении авто приложение

В конце 2020 года в России появится новая система, разработанная НП «ГЛОНАСС».
Дни24 01:26
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В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

Lenta.ru 06:19
Технологии

«Яндекс.Карты» ввели услугу по оплате заправки автомобиля

«Яндекс.Карты» с 29 ноября вводят возможность оплатить заправку, не выходя из машины. В сервис интегрировали приложение «Яндекс.Заправки».
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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Технологии

Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны

Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
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Спорт

Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).
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Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»

Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:27
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 04:16
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