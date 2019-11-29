Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора. По величине активов, согласно данным регулятора, банк занимал 322-е место.
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Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Авто
Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95
Компания Chery приступила к продажам модели Jetour X95.
Политика
Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан
Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Происшествия
Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки
Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб
Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».
Политика
Разгон летних московских протестов изучат в ООН
Обращение к спецдокладчикам ООН было направлено еще в августе Международной правозащитной группой "Агора", эксперты которой зафиксировали нарушение сразу нескольких положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Гаджеты
Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10
28 моделей смартфонов Samsung получат Android 10. Об этом сообщил портал SamMobile.
Армия и оружие
В КНДР прошли испытания сверхбольшой ракетной установки
В КНДР состоялись испытания многоцелевой мобильной ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает издание Rodong Sinmun.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Армия и оружие
Sohu (Китай): настоящая ядерная держава стоит прямо у дверей Китая, это не Россия и не Соединенные Штаты (Sohu)
Рядом с Китаем затаилась ядерная держава, и это вовсе не Россия или США.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Общество
93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола
Источники UK Express сообщают, что причина передачи трона та же самая, по которой от дел отошел 96-летний супруг королевы - возраст и усталость.
Авто
Началось производство обновленной Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
Спорт
Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Политика
Депутат от партии «Слуга народа» предложила «приглушить» свободу слова
Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .
Футбол
Орлов: «Дриусси попросил клуб отпустить его»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард "Зенита" Себастьян Дриусси хочет покинуть команду.