Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора. По величине активов, согласно данным регулятора, банк занимал 322-е место.
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ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском00:43

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

РИА Новости01:21

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия01:06

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС00:53

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК01:30

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru00:41

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка

Банки.ру00:40
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Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.
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В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

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В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
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В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Разгон летних московских протестов изучат в ООН

Обращение к спецдокладчикам ООН было направлено еще в августе Международной правозащитной группой "Агора", эксперты которой зафиксировали нарушение сразу нескольких положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
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Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

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Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10

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Армия и оружие

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Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
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Рядом с Китаем затаилась ядерная держава, и это вовсе не Россия или США.
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Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
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