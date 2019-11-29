Экономика
Газета.RuЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
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Экономика
Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Общество
В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
Транспорт
На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов
В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) в связи с проверкой составов утром в пятницу, 29 ноября, были увеличены интервалы движения поездов.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму
Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Происшествия
В Москве избили звезду сериала «Солдаты»
Актера Вячеслава Гришечкина избили на юго-западе Москвы в ночь на 29 ноября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Шоу-бизнес
Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино
Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
Общество
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
Политика
В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова
Василевская-Смаглюк считает, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»
Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
Общество
Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным
28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс".
Политика
В Сербии построили уникальный участок «Турецкого потока»
Уникальный участок продолжения "Турецкого потока" в Сербии с применением новейших технологий проложен под рекой Дунай в преддверии встречи сербского президента Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Наука
В США признали, что вакцины могут вызывать рак
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало исследование, где фактически признает, что многие вакцины, в том числе сезонные вакцины от гриппа, содержат фрагменты вирусов, имеющих онкогенную природу.
Происшествия
В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Хайнань
Самолет авиакомпании iFly, следовавший по маршруту Уфа — Санья, задержали на 27 часов в аэропорту столицы Башкирии из-за неисправности, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сообщила, что «беременна» не человеком
Недавно артистка разместила на своей странице в Instagram интригующий пост, в котором сообщила о том, что в ближайшее время поделится с подписчиками чем-то очень важным.