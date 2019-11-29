с чего всё началось

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк", рег. № 1050, Белгородская область, г. Старый Оскол», — говорится в сообщении.

Футбол Больной лейкемией Михайлович признался, что устал плакать Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович дал свою первую пресс-конференцию после того, как в июле он сообщил о борьбе с онкологическим заболеванием — у серба диагностировали лейкемию.

Общество Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.

Политика Мосгордума не приняла Алексея Навального КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Армия и оружие Украина собьет российские дроны из «Бука» Про "Форпост" точно ничего не сообщалось, но год назад зенитчики ВСУ уверяли, что сбили российский "Орлан-10", который якобы собирал данные по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.