Экономика
Rambler News ServiceЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк", рег. № 1050, Белгородская область, г. Старый Оскол», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ01:52
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Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Происшествия
Полиция сообщила об инциденте на Лондонском мосту
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Футбол
Больной лейкемией Михайлович признался, что устал плакать
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович дал свою первую пресс-конференцию после того, как в июле он сообщил о борьбе с онкологическим заболеванием — у серба диагностировали лейкемию.
Армия и оружие
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Общество
Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков
В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Экономика
МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair.
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Политика
Мосгордума не приняла Алексея Навального
КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне
Посла Турции в Париже вызвали в МИД Франции после высказываний президента Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона, сообщило BFMTV.
Политика
Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Политика
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Общество
Во время выступления в Берлине Ангела Меркель упала на сцене
Канцлер Германии Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине. Она не заметила лестницы и попыталась запрыгнуть на метровую сцену.
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Наука
Найдены хищные динозавры, у которых зубы менялись каждые два месяца
Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Армия и оружие
Украина собьет российские дроны из «Бука»
Про "Форпост" точно ничего не сообщалось, но год назад зенитчики ВСУ уверяли, что сбили российский "Орлан-10", который якобы собирал данные по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Политика
Парламент ДНР принял закон о границах республики
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Экономика
ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.