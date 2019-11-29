Экономика
Rambler News ServiceЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк", рег. № 1050, Белгородская область, г. Старый Оскол», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ01:52
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Политика
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.
Политика
Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении
На предвзятость телевидения Владимиру Путину пожаловались сразу несколько членов совета.
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Происшествия
Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом
Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Политика
США намерены обратить внимание стран НАТО на вопрос С-400 в Турции
Страны НАТО на саммите в Лондоне вновь заявят Турции свою позицию о несовместимости использования российских систем С-400 со статусом члена альянса, заявили в администрации США.
Общество
Льготные кредиты для селян появятся в России
Кредиты по льготной ставке жители сел смогут брать на проведение центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации или отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда.
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Гаджеты
AMD почти вытеснила Intel из топ-10 самых покупаемых процессоров
Пятое и шестое место получили Intel Core i9-9900K (самый дорогой в топе) и Core i5-9600K.
Происшествия
Полиция Венгрии нашла нелегалов в тайном тоннеле на границе с Сербией
Полиция Венгрии заявила об обнаружении двух тайных тоннелей длиной 34 метра и 21,7 метра на границе с Сербией.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Политика
Стало известно, где пройдет саммит «нормандской четверки»
Местом проведения саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
В НАТО одобрили новую формулу расчета взносов в общий бюджет
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Футбол
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Общество
Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков
Роскомнадзор разъяснил порядок включения СМИ в список распространителей фейковой информации.
Здоровье