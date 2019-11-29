с чего всё началось

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк", рег. № 1050, Белгородская область, г. Старый Оскол», — говорится в сообщении.

Политика Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.

Экономика Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Льготные кредиты для селян появятся в России Кредиты по льготной ставке жители сел смогут брать на проведение центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации или отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда.

Политика Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».