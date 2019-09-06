с чего всё началось

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора. ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.

Экономика «Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Происшествия Porsche насмерть сбил четырёх пешеходов в центре Берлина Издание Berliner Morgenpost сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль двигался на большой скорости.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Происшествия В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.

Политика Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.

Хоккей Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга» Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Транспорт МВД предложило изменить правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Технологии Siri сможет обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.

Армия и оружие США провели пуск баллистических ракет Trident II D5 США провели испытательный запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739) класса Ohio, сообщило Стратегическое командование США.

Общество Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.

Игры Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.

Здоровье Пермские врачи отказались от переработок в знак протеста Прокуратура вмешалась в спор медиков и администрации В Перми врачи травматологического отделения горбольницы №6 уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения.

Футбол Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро "Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.

Футбол Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.

Авто Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang Компания Ford опубликовала фотографии и видео с тестовыми прототипами электрического кроссовера, который получит дизайн в стиле Mustang.

Происшествия Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов ждут на свадьбе 300 гостей Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.

Общество Нижегородские приставы взяли священника в рейд по взысканию алиментов Судебные приставы в Нижегородской области взяли с собой в рейд по взысканию алиментов протоиерея местного храма Виктора Полякова.