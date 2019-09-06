Экономика
РИА НовостиЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора. ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.
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с чего всё началось
В четверг, 5 сентября, Центробанк России отозвал у Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой альянс» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.АиФ Самара07:16
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МВД предложило изменить правила получения водительских прав
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Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.
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США провели испытательный запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739) класса Ohio, сообщило Стратегическое командование США.
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Прокуратура вмешалась в спор медиков и администрации В Перми врачи травматологического отделения горбольницы №6 уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения.
Коммерсантъ 10:37
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Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году
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Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
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