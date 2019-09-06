Экономика

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ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора. ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.
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ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

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ЦБ заявил об отзыве ряда лицензий у «Поволжского страхового альянса»

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ЦБ оставил без лицензий «Поволжский страховой альянс»

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СитиТрафик06:00

ЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»

Агентство страховых новостей03:00
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
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