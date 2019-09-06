Экономика
РИА НовостиЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора. ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.
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Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Происшествия
Мужчина попытался выдавить глаз однокласснику сына в Екатеринбурге
В октябре 2018 года мужчина по обыкновению пришел забирать своего сына из школы, когда заметил, что его ребенка «прессуют» два одноклассника.
Регион online 04:44
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
Подростку грозит 2 года за удар по задавившему щенка джипу
Московский Комсомолец 05:46
Происшествия
Сотрудников красноярской колонии заподозрили в избиении осужденного
В машине "не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения", говорится в пресс-релизе.
Интерфакс 05:44
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Общество
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги
Сель объемом около 1 тыс. кубометров сошел в озеро в районе села Калиновое и перекрыл дорогу к населенным пунктам Калиновое озеро, Красная Воля, Воронцовка, Илларионовка, Хлебороб.
Известия 05:47
Футбол
Сборная Сирии прилетела в Ростов на товарищеский матч
Sport24.ru 03:35
Экономика
В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
РБК вчера в 14:09
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Футбол
Сборная России сразится за путевку на Евро-2020
Ключевая игра Еще сразу после жеребьевки отборочных групп стало ясно, что звездная сборная Бельгии вне конкуренции, фавориты в борьбе за вторую путевку на Евро-2020 – россияне, хотя им создадут проблемы шотландцы.
Петербургский дневник вчера в 22:00
Кино
Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу
Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
Авто
Илон Маск высмеял название нового электрокара Porsche
«Отец» «Теслы» высмеял название нового электрокара Taycan Turbo.
Letnews.ru 05:34
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Экономика
Trafigura и Сбербанк заключили первую сделку на блокчейне
Сбербанк заключил первую сделку через блокчейн с компанией Trafigura, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
РБК 05:00
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Кино
«Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Британии и Ирландии
Российский мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании и Ирландии с 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.
Пятый канал вчера в 22:22
Политика
Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Встреча президента России Владимира Путина с представителями общественности на Восточном экономическом форуме прошла в непринужденной обстановке.
Телеканал 360° 05:49
Происшествия
На Урале на вечеринке штаба перед выборами произошла стрельба
Уральские СМИ сообщили, что в Свердловской области в поселке Гари во время неформального празднования окончания избирательной кампании по довыборам в Госдуму в Серовском городском округе один из участников пострадал от огнестрельного ранения.
Московский Комсомолец 05:19
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Общество
Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59