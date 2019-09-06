с чего всё началось

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора. ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.

Экономика ЦБ назвал динамику реальных доходов россиян неудовлетворительной Динамика реальных доходов россиян неудовлетворительная, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Шоу-бизнес Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.

Спорт Сборная России обыграла испанцев в матче Суперфинала Евролиги Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Испании в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.

Общество Компания РПЦ получила лицензию на производство вина Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.

Футбол Роналду заработает €162 млн по контракту с Nike Ранее появлялась информация, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.

Космос Холодная таинственная планета скоро приблизится к Земле: как с ней связаны астраханцы 10 сентября на кратчайшее расстояние к Земле подойдет самая далекая и холодная планета — Нептун.

Хоккей СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту» Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.

Футбол Сборная России выехала на матч с Шотландией Сегодня сборная России сыграет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии.

Политика В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».

Происшествия Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе средств за рубеж.

Единоборства Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Порье Турнир UFC 242, главным боем которого станет титульный поединок Нурмагомедова с Порье пройдёт 7 сентября.

Культура Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.

Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Гаджеты Huawei представила процессор Kirin 990 со встроенным 5G-модемом Huawei официально представила сегодня на выставке IFA а Берлине новые флагманские смартфонные процессоры Kirin 990 и Kirin 990 5G.

Общество МЧС увеличило зарплату пожарных в два раза МЧС России в два раза увеличило заработную плату работников федеральной противопожарной службы, теперь она составит 24 тыс. рублей.

Футбол Быстров рассказал о своём отношении к геям Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.