Экономика
Агентство страховых новостейЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»
В связи с отзывом лицензий "Поволжский страховой альянс" обязан: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
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с чего всё началось
В четверг, 5 сентября, Центробанк России отозвал у Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой альянс» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.АиФ Самара07:16
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Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
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Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
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Lenta.ru 10:24
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CyberSport.ru 11:14
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Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
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К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
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Пентагон считает Россию угрозой для космического потенциала США
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Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
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Московский Комсомолец 11:56
Армия и оружие
Минобороны РФ готовится легализовать ЧВК Вагнера
Игорь из Сибири Если исходить из информации, которая есть в наличии, основным представителем российских наемников в Сирии, которым МО РФ может доверить подобную работу, является ЧВК Вагнера, не раз засветившихся в операциях против боевиков.
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