Экономика
РИА НовостиЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора. ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.
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с чего всё началось
В четверг, 5 сентября, Центробанк России отозвал у Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой альянс» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.АиФ Самара07:16
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:50, Вашингтон
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Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России
Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр заявил, что приехал работать в Москву, испытывая большую симпатию к России, ее людям и культуре.
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Lenta.ru 17:29
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«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
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Гаджеты
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На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.
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Космос
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Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
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Италия ожидает решения вопроса по экстрадиции Коршунова в сжатые сроки
США могут решить вопрос с экстрадицией директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в самом скором времени.
News.ru 12:34
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Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Общество
Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс
Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.
Телепрограмма вчера в 05:50
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
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РИА Новости 17:58
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Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding
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Игромания.ру 15:26
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Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Политика
США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019 заявил, что Москва предлагала Вашингтону купить гиперзвуковое оружие.
RT на русском 18:50
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Экономика
Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, по сниженной процентной ставке.
Политическая Экспертиза вчера в 03:37
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
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Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
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Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными
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Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
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Ведомости 10:18
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК
В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет.
Известия 14:17