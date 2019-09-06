с чего всё началось

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора. ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.

Политика Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр заявил, что приехал работать в Москву, испытывая большую симпатию к России, ее людям и культуре.

Футбол Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.

Происшествия «Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).

Гаджеты В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.

Космос Солнце заморозит жизнь на Земле Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.

Политика Италия ожидает решения вопроса по экстрадиции Коршунова в сжатые сроки США могут решить вопрос с экстрадицией директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в самом скором времени.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал US Open 23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».

Общество Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.

Армия и оружие Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет.

Игры Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.

Политика Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019 заявил, что Москва предлагала Вашингтону купить гиперзвуковое оружие.

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Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Фигурное катание Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.

Общество Компания РПЦ получила лицензию на производство вина Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.

Политика Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании российских заключенных, которые входят в списки обмена для передачи Москве.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.