Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
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Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам
Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
Политика
Приезд Трампа на парад Победы был бы правильным, считает Путин
Футбол
Луиз Адриано женился на модели из России
Бывший футболист московского «Спартака» Луиз Адриано женился на модели из России.
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
В Шереметьево 15 ноября два самолета столкнулись крыльями на стоянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Захарова ответила на новые заявления расследователей по МH17
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления Совместной следственной группы по делу о крушении рейса MH17 о якобы причастности Москвы.
Гаджеты
Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro
Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» побил рекорд по продолжительности сухой серии
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Политика
Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией
Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Общество
Минздрав назвал среднюю зарплату врачей в России
Как уточнила госпожа Скворцова, сейчас по закону при отсутствии отраслевой оплаты труда зарплату врачей определяют не регионы, а работодатели.
Общество
Москвичи не впадут в депрессию из-за отсутствия солнца
По словам и.о. директора учреждения Романа Вильфанда, на состояние человека негативно влияет отсутствие солнца.
Здоровье
Текслер утвердил нового директора ФОМС Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим указом назначил на пост директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Агату Ткачеву.
Происшествия
Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Шоу-бизнес
Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске
Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Россияне все реже хранят рублевые накопления в депозитах и предпочитают инвестировать средства.
Происшествия
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Футбол
Бонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Шоу-бизнес
Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот
Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»
Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.