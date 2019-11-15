Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
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Происшествия
Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которая похитила деньги у более 1 тыс. человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Культура
Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах кинорежиссера
В октябре сообщалось, что Дженнифер Лопес попала в список самых влиятельных людей Голливуда.
Технологии
Brave: первый полностью приватный браузер
Первый в мире полностью приватный браузер под названием Brave выпустил свой стабильный релиз 1.0.
Армия и оружие
Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии способствовала прогрессу в переговорах между Дамаском и курдами, однако этому пытаются помешать США, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Здоровье
Какие полезные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови
Термическая обработка повышает и гликемический индекс очень полезной моркови.
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые часто принимают за старение
Учеными-медиками из Великобритании, после проведенного тщательного исследования было установлено, что на ранних стадиях онкологии головного мозга возникают некоторые симптомы, которые человек легко может перепутать с обычным процессом старения организма.
Кино
Ford против Ferrari: что вы знаете про битву на Ле-Мане
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Общество
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах.
Политика
Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов»
Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Фигурное катание
Сегодня в Москве стартует этап серии Гран-при по фигурному катанию
Соревнования пройдут на арене Мегаспорта.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселлу техническим нокаутом
Сергею Харитонову, бойцу MMA из России, не удалось одолеть уроженца Великобритании Линтона Васселла в ходе турнира Bellator 234.