Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
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Выплаты клиентам банка «Кредитинвест» начнут не позднее 29 ноября

РИА Новости01:15

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Саминвестор00:35

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

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