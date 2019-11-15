Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.

Энергетика Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» «PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.

Происшествия Российский ученый-математик отравился «Кротом» Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».

Технологии Apple удалит связанные с вейпингом приложения «Как стало известно Axios, на фоне растущих опасений, связанных с влиянием электронных сигарет на здоровье, Apple удалит из App Store все 181 приложение, связанное с вейпингом», — отмечает портал.

Армия и оружие В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования Как рассказал генеральный конструктор Московского института теплотехники академик РАН Юрий Соломонов, российские инженеры уже создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.

Политика На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.

Транспорт В Госдуме предлагают повысить стоимость шипованной резины Член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев предлагает повысить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости движения автомобилей в зимний период, сообщает Агентство городских новостей "Москва".