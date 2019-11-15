Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
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Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Политика
Осужденный в России за шпионаж Берг передан властям Норвегии
Норвержец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, передан властям своей страны.
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
Происшествия
Под Владимиром дети пострадали в ДТП со школьным автобусом
Происшествия
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Технологии
Apple удалит связанные с вейпингом приложения
«Как стало известно Axios, на фоне растущих опасений, связанных с влиянием электронных сигарет на здоровье, Apple удалит из App Store все 181 приложение, связанное с вейпингом», — отмечает портал.
Армия и оружие
В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования
Как рассказал генеральный конструктор Московского института теплотехники академик РАН Юрий Соломонов, российские инженеры уже создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
Политика
Путин отверг возможность встречи с Зеленским до «нормандского» саммита
Президент России Владимир Путин сообщил, что до переговоров в «нормандском формате» речи о двухсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не идет.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Шоу-бизнес
У актера Александра Носика пропала мать
Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Армия и оружие
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа
Общество
Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO
Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов
Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Транспорт
В Госдуме предлагают повысить стоимость шипованной резины
Член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев предлагает повысить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости движения автомобилей в зимний период, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Общество
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве.
Общество
Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Общество
Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН
В отделение общественных наук членкором в секции «право» выбран ректор СПбГУ Николай Кропачев.