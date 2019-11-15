Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
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Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Армия и оружие
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Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Политика
Помпео резко ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Политик заметил, что у стран не было идеальных отношений Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" в Североатлантическом альянсе.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Армия и оружие
Десант российских военных на брошенную США базу в Сирии попал на видео
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром при брошенной базе США на севере Сирии.
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
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Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Гаджеты
Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A
Пользователи сообщают, что им по «воздуху» пришло обновление MIUI V11.0.2.0 OCKCNXM.
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
Футбол
Сборная Англии разнесла Черногорию и вышла на Евро-2020
Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 7:0.
Гаджеты
В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android
Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Космос
Японский стартап хочет создать искусственный метеоритный дождь
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Энергетика
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как познакомился со своей будущей женой
На днях стало известно, что Дмитрий Шепелев собирается официально оформить отношения со своей возлюбленной, Екатериной Тулуповой.
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области
В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Политика
Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Политика
США расширили санкционные списки по Кубе
Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.