Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

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Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

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Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

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