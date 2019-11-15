Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Политика Помпео резко ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Политик заметил, что у стран не было идеальных отношений Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" в Североатлантическом альянсе.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Игры На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4 Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.

Футбол Сборная Англии разнесла Черногорию и вышла на Евро-2020 Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 7:0.

Гаджеты В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Экономика Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.