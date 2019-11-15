Экономика

ИзвестияИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
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ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

Выплаты клиентам банка «Кредитинвест» начнут не позднее 29 ноября

РИА Новости01:15

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Выплаты по вкладам «Кредитинвеста» начнутся до 29 ноября

Саминвестор00:45

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48
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Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях

Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
Ruposters.ru 09:54
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Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
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В Париже назвали дату саммита в «нормандском формате»

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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Вести.Ru 07:02
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
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Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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США отказали в визе участнице конкурса «Мисс Вселенная» с Украины

РБК 10:06
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В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
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Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга

Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.
БИЗНЕС Online 08:52
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Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения

Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Газета.Ru 11:01
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Трамп посетит саммит НАТО в Лондоне

Американский лидер посетит саммит глав государств и правительств государств НАТО в Лондоне, на котором Альянс будет отмечать своё 70-летие, сообщили в Белом доме.
News.ru 08:47
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
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Общество

Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре

В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
РИА Новости 05:36
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Энергетика

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru 11:00
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В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

РИА Новости 07:29
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Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Автоновости дня 13 ноября в 22:49
Политика

Армения проголосовала против антироссийской резолюции в ООН по Крыму

Армения и ещё более 20 стран проголосовали в Генассамблее (ГА) ООН против новой резолюции по Крыму.
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Футбол

«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Газета.Ru вчера в 09:56
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Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Российская газета 10:02
Армия и оружие

Легковушку испытали ударной волной взрыва

В посвященном 12-му ЦНИИ Минобороны РФ выпуске программы «Военная приемка», журналисты и съемочная бригада телеканала «Звезда» провели тест и узнали, что будет с легковым автомобилем при воздействии на него ударной волны, эквивалентной той, которая возникает при взрыве ядерного боеприпаса.
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Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
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Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана

Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Finam.Ru 10:12
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РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
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«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.
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