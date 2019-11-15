Экономика
ИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций".
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Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Политика
Путин допустил прекращение транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Армия и оружие
Дамаск предложил курдам совместную борьбу против Турции в Сирии
Дамаск предложил проживающим на северо-востоке Сирии курдам вместе бороться против военного присутствия Турции в стране.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Общество
Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина
Космос
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Политика
Коломойский назвал стоимость восстановления отношений с Россией
Инвестиции России в Украину в размере $100 млрд позволят восстановить отношения между странами.
Общество
В Венеции ожидается новая волна наводнения
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Шоу-бизнес
Побороть рак Анастасии Заворотнюк помогла Татьяна Навка
Неоценимую помощь Заворотнюк оказала Татьяна Навка.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» установил рекорд по сухим матчам
После последнего матча с «Трактором» стало известно, что голкипер казанского хоккейного клуба Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.
Шоу-бизнес
Пригожин не считает нужным помогать семье Заворотнюк
Иосиф Пригожин рассказал, что он предлагал помощь семье Заворотнюк, но те ответили отказом.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Космос
SpaceX успешно испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon
Экономика
Ростуризм исключил из реестра еще шесть туроператоров
Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
Происшествия
Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Происшествия
Житель ДНР получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
15 августа суд приговорил жителя ДНР к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.
Общество
Медсправки для водителей могут существенно подорожать
Если по нынешним правилам анализ у нарколога сдают только те, кто по каким-либо причинам вызвал подозрение у врача, то теперь это обяжут делать всех без исключения.
Здоровье
Источником гаффской болезни стала рыба из тюменского озера Андреевское
Происшествия
Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус
По информации издания, ДТП произошло в городе Курлово. Автобус, в котором находились восемь школьников, столкнулся с легковым автомобилем.
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».