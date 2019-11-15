Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций".

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Американские сенаторы ожидают «скорых» новых решений Турции по С-400 Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из авторов законопроекта об антитурецких санкциях, в свою очередь заявил, что у Турции «есть не месяцы, а недели», чтобы принять решение об отказе от программы С-400 и прекратить военные действия против курдов на севере Сирии.

Общество Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом» Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Общество Суд в Киеве отправил под домашний арест чиновницу офиса президента Украины Высший антикоррупционный суд Украины на 2 месяца отправил под домашний арест руководителя департамента офиса президента страны Светлану Кондзелю, подозреваемую во взяточничестве и мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.