Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций".
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
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