Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций".

Здоровье Растительный препарат может привести к заболеваниям печени Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.

Транспорт В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.

Наука Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике «Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.

Происшествия На арсенале в Балаклее произошли взрывы На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.

Экономика Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Экономика БРИКС десять лет спустя: что думает о блоке создатель аббревиатуры (Estadão, Бразилия) (Estadao) По словам О'Нила, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, входящие в состав БРИКС — группы развивающихся стран, которые на этой неделе встретились на саммите в Бразилиа — должны заключать друг с другом «более серьезные» торговые соглашения и пользоваться реальными возможностями сотрудничества в разных сферах экономики.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Фигурное катание Александра Трусова упала на Гран-при в Москве Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".

Гаджеты AMD Ryzen 5 3500 станет доступен по всему миру, но лишь в готовых системах Процессор обладает 16 Мбайт кеша третьего уровня, а его уровень TDP составляет 65 Вт. Как заявила AMD ресурсу Tom’s Hardware, процессоры Ryzen 5 3500 уже поставляются OEM-производителям компьютеров, и совсем скоро системы на их основе должны поступить в продажу.

Политика Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО "Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.

Футбол Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.

Политика Захарова прокомментировала опубликованный разговор Трампа и Зеленского Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную стенограмму разговора лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в апреле.

Политика Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.