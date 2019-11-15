Экономика
ИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций".
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Здоровье
Растительный препарат может привести к заболеваниям печени
Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Политика
На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ
На Украине сотрудники СБУ, МВД Грузии и ЦРУ задержали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аль-Бара Шишани.
Происшествия
На арсенале в Балаклее произошли взрывы
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Экономика
БРИКС десять лет спустя: что думает о блоке создатель аббревиатуры (Estadão, Бразилия) (Estadao)
По словам О'Нила, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, входящие в состав БРИКС — группы развивающихся стран, которые на этой неделе встретились на саммите в Бразилиа — должны заключать друг с другом «более серьезные» торговые соглашения и пользоваться реальными возможностями сотрудничества в разных сферах экономики.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Фигурное катание
Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Экономика
Сергей Арбузов: Министр экономики — это что-то
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, главы Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергея Арбузова: Министр экономики — это что-то особенное.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3500 станет доступен по всему миру, но лишь в готовых системах
Процессор обладает 16 Мбайт кеша третьего уровня, а его уровень TDP составляет 65 Вт. Как заявила AMD ресурсу Tom’s Hardware, процессоры Ryzen 5 3500 уже поставляются OEM-производителям компьютеров, и совсем скоро системы на их основе должны поступить в продажу.
Политика
Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в прокате более 1 млрд долларов
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Футбол
Хачатурянц заявил, что российским арбитрам поднимут зарплату
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что российским футбольным арбитрам планируют поднять зарплаты.
Футбол
Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу
Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Политика
Захарова прокомментировала опубликованный разговор Трампа и Зеленского
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную стенограмму разговора лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в апреле.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Космос
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Общество
СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Технологии
Apple удалила из App Store 181 приложение на тему вейпинга
Разработчики AppStore сейчас проводят проверку программ для вейпинга, и модерацию проведут даже среди новостных приложений, связанных с вейпингом.
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Футбол
Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.