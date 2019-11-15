Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций".
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15 ноября. Главное за минуту

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