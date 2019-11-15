Экономика
ИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций".
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Армия и оружие
Помпео поддержал вывод из Сирии части военнослужащих США
Решение президента США Дональда Трампа о выводе части американских военнослужащих из Сирии было правильным.
Происшествия
Картины Рембрандта попытались украсть в Лондоне
Какие именно полотно пытались украсть злоумышленники не уточняется. Известно, что всего на выставке представлено 35 картин Рембрандта.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель машины зимой
Обратившись к экспертам, коллеги из «Авто.ру» выяснили, нужно ли прогревать мотор автомобиля на самом деле. Для начала вспомним «матчасть».
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Киберспорт
Path of Exile 2 выйдет в следующем году
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Общество
«Стань джедаем»: вышел новый трейлер игры Fallen Order
Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Футбол
Сборная Швеции вышла на Евро-2020 после победы над Румынией
Шведы вышли на Евро-2020 за тур до конца отборочного цикла. Сборная набрала 18 очков и заняла второе место в группе.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Авто
Nissan отзывает 394 000 кроссоверов и седанов из-за риска возгорания
Если ваш автомобиль является частью отзыва, Nissan заменит АБС на новую конструкцию без каких-либо затрат.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Общество
Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Шоу-бизнес
«Жирные ноги»: Алена Водонаева показала фото с лишним весом
Звезда много ела сладкое, жирное и мучное. Особенно налегала на картошку фри и молочные коктейли.
Космос
Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять
Хоккей
Зубов получил перстень зала хоккейной славы
Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Зубов получил перстень члена зала хоккейной славы НХЛ.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Трамп помиловал двух американских военных
Президент США Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, осуждённых за военные преступления в Афганистане.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.