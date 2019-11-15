Экономика
ВедомостиЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. По данным на 1 ноября, он занимал 386-е место по величине активов в российской банковской системе.
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Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
Авто
АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Политика
Путин допустил прекращение транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Политика
На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
Общество
В Крыму владелец зоопарка решил убить 30 медведей, если их не заберут
Музыка
Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов стал рекордсменом КХЛ
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов обновил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству сухого времени.
Экономика
Назван объем прошедших по Севморпути грузов
Музыка
Ольга Бузова собирается выступить на «Евровидении»
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Самолет авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации.
Культура
Джона Ледженда назвали самым сексуальным мужчиной планеты
В 2018 году самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People был назван Идрис Эльба. В 2017 это звание носил Блейк Шелтон.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Происшествия
В Челябинской области проверят все частные дома престарелых
В Челябинской области будут проведены выездные проверки всех негосударственных (частных) домов-интернатов (пансионатов) для граждан пожилого возраста инвалидов.
Футбол
Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.