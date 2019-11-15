Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. По данным на 1 ноября, он занимал 386-е место по величине активов в российской банковской системе.
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Выплаты клиентам банка «Кредитинвест» начнут не позднее 29 ноября

РИА Новости01:15

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

Выплаты по вкладам «Кредитинвеста» начнутся до 29 ноября

Саминвестор00:45

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48
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Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

РБК 03:47
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
RT на русском 05:13
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

РИА Новости 03:57
Авто

АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому

В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости дня вчера в 02:05
Политика

Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Пятый канал вчера в 20:22
Политика

На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
РИА Новости 03:48
Общество

В Крыму владелец зоопарка решил убить 30 медведей, если их не заберут

Российская газета вчера в 11:48
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру вчера в 13:46
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Технологии

ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом

Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.
Ведомости 02:18
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов стал рекордсменом КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов обновил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству сухого времени.
Kazanfirst.ru вчера в 11:42
Экономика

Назван объем прошедших по Севморпути грузов

Lenta.ru 05:59
Музыка

Ольга Бузова собирается выступить на «Евровидении»

Катунь 24 05:49
Общество

Объявлены результаты выборов членов РАН

На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:37
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Самолет авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации.
ТАСС 05:30
Культура

Джона Ледженда назвали самым сексуальным мужчиной планеты

В 2018 году самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People был назван Идрис Эльба. В 2017 это звание носил Блейк Шелтон.
Москва 24 13 ноября в 06:53
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Транспорт

В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Российская газета 04:02
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru 13 ноября в 08:07
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Происшествия

В Челябинской области проверят все частные дома престарелых

В Челябинской области будут проведены выездные проверки всех негосударственных (частных) домов-интернатов (пансионатов) для граждан пожилого возраста инвалидов.
Урал-пресс-информ 04:51
Футбол

Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
RT на русском 05:22
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