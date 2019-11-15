Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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Политика
На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
«Нафтогаз» не получал предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Гаджеты
Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10
Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Единоборства
Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем
Спортсмен отметил, что этот эпизод его личной жизни привлек слишком много внимания и у него нет проблем со спиртным.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Наука
Древняя Месопотамия потерпела крах из-за изменения климата
Большинство историков объясняют его чрезмерным расширением империи, гражданскими войнами, политическими беспорядками и поражением ассирийских войск другими государствами в 612 году до нашей эры.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Гаджеты
Тепловой просчёт: Intel вынуждена отозвать все коробочные процессоры Xeon E-2274G
Отзыву же подлежит только процессор Xeon E-2274G, который обладает значением TDP не более 83 Вт. Источник изображения: Amazon Intel готовится изъять из продажи все запасы коробочных процессоров Xeon E-2274G, а вместо них предложит точно такие же процессоры, но без комплектного охладителя.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке.
Общество
В Лондоне от рук демонстрантов пострадала министр юстиции Гонконга
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Музыка
Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Музыка