Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Политика На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.

Общество Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.

Транспорт В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.

Гаджеты Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8 Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.

Наука Древняя Месопотамия потерпела крах из-за изменения климата Большинство историков объясняют его чрезмерным расширением империи, гражданскими войнами, политическими беспорядками и поражением ассирийских войск другими государствами в 612 году до нашей эры.

Гаджеты Тепловой просчёт: Intel вынуждена отозвать все коробочные процессоры Xeon E-2274G Отзыву же подлежит только процессор Xeon E-2274G, который обладает значением TDP не более 83 Вт. Источник изображения: Amazon Intel готовится изъять из продажи все запасы коробочных процессоров Xeon E-2274G, а вместо них предложит точно такие же процессоры, но без комплектного охладителя.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.