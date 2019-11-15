Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

RT на русском00:50

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Саминвестор00:35

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50
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Политика

На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
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В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
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«Нафтогаз» сообщил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

«Нафтогаз» не получал предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
REGNUM 01:46
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 10:26
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Гаджеты

Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10

Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Astera 13 ноября в 01:47
Единоборства

Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем

Спортсмен отметил, что этот эпизод его личной жизни привлек слишком много внимания и у него нет проблем со спиртным.
Вести.Ru вчера в 00:50
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru вчера в 11:53
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября

RT на русском 05:14
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Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8

Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
UfaTime.ru вчера в 10:49
Авто

Названы цены на Lada Vesta с вариатором

Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
AutoNews 12 ноября в 01:56
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Наука

Древняя Месопотамия потерпела крах из-за изменения климата

Большинство историков объясняют его чрезмерным расширением империи, гражданскими войнами, политическими беспорядками и поражением ассирийских войск другими государствами в 612 году до нашей эры.
Машины и Механизмы 03:33
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости 00:00
Гаджеты

Тепловой просчёт: Intel вынуждена отозвать все коробочные процессоры Xeon E-2274G

Отзыву же подлежит только процессор Xeon E-2274G, который обладает значением TDP не более 83 Вт. Источник изображения: Amazon Intel готовится изъять из продажи все запасы коробочных процессоров Xeon E-2274G, а вместо них предложит точно такие же процессоры, но без комплектного охладителя.
3DNews вчера в 08:13
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке.
RT на русском 04:03
Общество

В Лондоне от рук демонстрантов пострадала министр юстиции Гонконга

Российская газета вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Собчак ответила на критику Михалкова

На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Московский Комсомолец 13 ноября в 08:22
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру вчера в 13:46
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Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

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REGNUM вчера в 13:32
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
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