Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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Выплаты клиентам банка «Кредитинвест» начнут не позднее 29 ноября

РИА Новости01:15

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

Суд в очередной раз не нашел оснований объявить «Роскомснаббанк» банкротом

ФедералПрессвчера в 01:40

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48
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Политика

В Париже назвали дату нового саммита в «нормандском формате»

Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.
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Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов

Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Российская газета 09:49
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Газета.Ru 00:29
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Коммерсантъ 05:16
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

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Bimru.ru 09:39
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При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Музыка

Little Big опубликовали новый музыкальный клип

Эпатажная музыкальная группа Little Big опубликовала на своем аккаунте в Youtube клип на новую песню "GO BANANAS".
VSE42.RU 09:19
Футбол

Мхитарян обвинил тактику Эмери в своем уходе из «Арсенала»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объяснил, почему тактика главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вынудила его покинуть команду.
Матч ТВ 10:01
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

Новые автомобили 13 ноября в 22:06
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СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Политика

Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса

Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Утро.ru 08:47
Футбол

РФС предложил новый контракт Черчесову

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
RT на русском 07:30
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
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Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Армия и оружие

Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ

Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
Военное дело 04:05
Кино

Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах

Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Neva.Today 13 ноября в 15:20
Армия и оружие

СМИ сообщили о потерях украинских боевиков в Донбассе

ИА Новороссия 04:17
Общество

Известный российский математик отравился чистящим средством «Крот»

Известный российский математик Олег Ивашев-Мусатов отравился неизвестным веществом.
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Энергетика

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
РИА Новости 00:00
Фигурное катание

Трусова и Медведева провели тренировку перед Гран-при в Москве

Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева провели официальную тренировку на московском этапе Гран-при, в которой показали довольно стабильное катание, но не избежали ошибок.
РИА Новости вчера в 06:11
Общество

Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

Lenta.ru 08:47
Общество

Ученые назвали опасность позднего ужина

Вечерняя Москва 12 ноября в 14:46
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
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