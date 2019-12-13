Экономика
Российская газетаЦентробанк отозвал лицензии у двух банков
Центробанк России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка". Приказ об этом размещен на официальном сайте Центробанка.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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