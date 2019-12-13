Центробанк РФ отозвал лицензии сразу у двух российских банков. Приказ опубликован на официальном сайте Банка России. Лицензии отозваны у "Кранбанка" и "Невского банка".

ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков

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