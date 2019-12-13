Экономика

Реальное времяРеальное времяЦБ отозвал лицензию у двух российских банков

Центробанк РФ отозвал лицензии сразу у двух российских банков. Приказ опубликован на официальном сайте Банка России. Лицензии отозваны у "Кранбанка" и "Невского банка".
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

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РБК01:39

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

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Взгляд.ру00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

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