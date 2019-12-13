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Реальное времяЦБ отозвал лицензию у двух российских банков
Центробанк РФ отозвал лицензии сразу у двух российских банков. Приказ опубликован на официальном сайте Банка России. Лицензии отозваны у "Кранбанка" и "Невского банка".
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Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене.
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Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
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Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
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ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией
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Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
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Российский музыкант Андрей Губин решил снова выступать на сцене.
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Размер пенсии после 80 лет увеличится на сумму более 5 тысяч рублей
Для пенсионеров, которым исполняется 80 лет и получающих пенсию по старости на общих основаниях, размер фиксированной выплаты с 1 января 2019 года увеличен на 7,05% и составляет 5334 рубля 19 копеек.
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Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
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Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле
Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
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