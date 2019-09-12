Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора. Данная организация занимала 410-е место в банковской системе России по величине активов.
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ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

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