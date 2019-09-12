Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора. Данная организация занимала 410-е место в банковской системе России по величине активов.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус»
КП - Смоленск 05:05
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Политика
Нетаньяху: дружба с Путиным предотвратила военное столкновение в Сирии
Лишь дружеские отношения и прямые контакты с российским лидером предотвратили российско-израильский конфликт на территории Сирии.
Вечерний курьер 01:54
Шоу-бизнес
В сети появилась часть виш-листа Собчак на свадьбу с Богомоловым
В интернете появилась часть виш-листа телеведущей Ксении Собчак на свадьбу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
АБН 03:37
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
По электронной визе Петербург смогут посетить граждане 53 стран
Воспользоваться электронной визой для въезда в Петербург смогут туристы из 53 стран мира, в том числе граждане всех стран Евросоюза.
Neva.Today 04:14
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Армия и оружие
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Происшествия
Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кипре
Несколько человек пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов на Кипре.
Известия 05:24
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Культура
Владимир Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
Культуромания 04:08
Армия и оружие
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Авто
В России подешевел кроссовер Toyota RAV4
Компания Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4 на 80 тысяч рублей. Об этом сообщают эксперты сайта "Цена Авто".
UfaTime.ru 02:39
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru 10 сентября в 11:01