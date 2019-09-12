Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора. Данная организация занимала 410-е место в банковской системе России по величине активов.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:20, Вашингтон
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Экономика
АСВ заявило о попытках мошенничества со вкладами на 700 млн руб. за год
АСВ считает страховым мошенничеством дробление крупных вкладов при признаках проблем у банка так, чтобы размер каждого вклада не превышал сумму страхового возмещения (сейчас 1,4 млн руб.).
РБК 06:12
Шоу-бизнес
Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии
Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Кино
Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor вчера в 19:19
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Авто
Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ
"В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.
ГЛАС.RU 03:10
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Здоровье
Семь причин, почему вы должны есть чеснок каждый день
MedikForum.ru 05:40
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.
Российская газета вчера в 15:00
Кино
Ричард Дормер сыграет в экранизации романов «Плоский мир» Пратчетта
Культуромания 02:43
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Представители ЛНР передают Киеву 54 заключенных
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики 12 сентября передают Киеву 54 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Свадебное платье Собчак показали в Сети
Свадебное платье, в котором Ксения Собчак выйдет в пятницу замуж за режиссера и поэта Константина Богомолова, показали в Сети.
Sibnet Новости 05:23
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.
Lenta.ru 05:57
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Общество
Россияне уверены, что наши программисты лучшие
Опрос показал также, что россияне не уверены в качестве обучения программистов в России, особенно молодые люди.
Свободная Пресса вчера в 23:42
Здоровье
Заменители мяса могут быть опасны для здоровья
Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса могут быть опасны для здоровья.
ТАСС вчера в 08:06