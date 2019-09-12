Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора. Данная организация занимала 410-е место в банковской системе России по величине активов.
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ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

РБКвчера в 21:01

ЦБ РФ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

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Центробанк отозвал лицензию у «Гринкомбанка»

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ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
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Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

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В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
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Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
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«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года», - сообщается в заявление.
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Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России

"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
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ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .
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Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

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Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.
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Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
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Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
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Гидрогель успешно восстановил ткани сердца

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