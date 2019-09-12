Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора. Данная организация занимала 410-е место в банковской системе России по величине активов.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:18, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" газпром обжаловал вердикт, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Армия и оружие
В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Политика
Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона
По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности. Подобный случай не первый в истории США.
Вести.Ru вчера в 23:28
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина назвала мерзостью слова Джона Уоррена об их романе
Bimru.ru вчера в 11:05
Политика
Порошенко прокомментировал роспуск ЦИК Украины
Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко прокомментировал данные о роспуске Центральной избирательной комиссии страны.
RT на русском 01:35
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК вчера в 09:39
Технологии
Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там»
Mail.Ru Group готовится запустить новый мессенджер для компаний — MyTeam. Об этом РБК рассказал представитель группы.
РБК 03:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан
Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
В центре Москвы произошел пожар в административном здании
ТАСС вчера в 13:04
Политика
Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Космос
Компания XpaceX готовится к испытательному полёту звездолёта
Глава компании Илон Маск подтвердил, что его команда готовится к испытательному полёту звездолёта «орбитального класса».
Машины и Механизмы вчера в 13:26
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма вчера в 08:06
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Авто
В компании Tesla придумали дворники заново
Конструкторы американской автомобильного концерна Tesla разработали совершенно новые дворники, не имеющие жёсткого крепления.
Car.ru 02:11
Футбол
Моуринью считает Роналду феноменом
Бывший тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал четыре гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU вчера в 21:16
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37