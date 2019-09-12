Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора. Данная организация занимала 410 место в банковской системе России по величине активов.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 00:17, Вашингтон
Армия и оружие
Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму
Национальная служба новостей вчера в 01:01
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома
Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
Ведомости вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Политика
Правительство Японии ушло в полном составе в отставку
Народные новости вчера в 00:16
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в Балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском вчера в 18:43
Гаджеты
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23
Космос
Топливо на основе соли может привести к созданию двухрежимных ракет
ГЛАС.RU 10 сентября в 06:42
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия вчера в 12:42
Авто
Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы
Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
CarsWeek.ru вчера в 08:40
Финансы
Европа оказалась на грани банковского краха
Финансовые потери из-за отрицательной ставки банки переложили на своих корпоративных клиентов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM вчера в 01:03
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Политика
В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю
Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
Общественное телевидение России вчера в 14:39
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости вчера в 12:39
Авто
Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами
Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.
Драйв вчера в 11:47
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Игры
Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3
Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.
Srnsk вчера в 12:12
Музыка
Альбом Принса «1999» переиздадут с 35 новыми треками
ИА InterMedia вчера в 11:14
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетные пуски
В ответ на нападение израильские истребители нанесли удары по 15 целям движения ХАМАС в секторе Газа.
ТК Звезда вчера в 01:35
Политика
Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным
Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 20:14
Политика
В Улан-Удэ продолжается стихийный митинг
Восток-Телеинформ 09 сентября в 21:26
Шоу-бизнес
Пугачева показала ночное селфи в кружевной сорочке
Примадонна хорошеет с каждым днем. Звезда решила порадовать поклонников «ночным» селфи.
Wday.ru вчера в 23:24
Политика
Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
Российская газета вчера в 20:04
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 10 сентября в 09:01