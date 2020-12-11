В январе этого года Банк России отозвал лицензию у компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни. Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика. Таким образом, у компании на данный момент отозваны все лицензии на страховую деятельность.

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