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Парламентская газета
Парламентская газета

ЦБ отозвал лицензию у медстраховщика «Спасские ворота-М»

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Daily Storm
В январе этого года Банк России отозвал лицензию у компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни. Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика. Таким образом, у компании на данный момент отозваны все лицензии на страховую деятельность.В источнике
Подробнее о событии
ivDay.ru

Полис ОМС, оформленный в «Спасских воротах», является действующим

ivDay.ru02:00
Ивановские новости

Ивановцам не потребуется переоформлять полисы «Спасских ворот»

Ивановские новости02:00
Агентство страховых новостей

ЦБ отозвал лицензию АО СГ «Спасские ворота-М» (1,75 миллиона застрахованных по ОМС в Москве)

Агентство страховых новостей11 декабря в 02:59
ПРАЙМ

Банк России отозвал лицензию на ОМС у страховщика «Спасские ворота-М»

ПРАЙМ11 декабря в 03:31
Телеканал 360°

«Спасские ворота-М» лишились лицензии на ОМС

Телеканал 360°11 декабря в 03:19
ТАСС

ЦБ отозвал лицензию обязательного медстрахования у группы «Спасские ворота-М»

ТАСС11 декабря в 04:37
Банки.ру

Банк России отозвал лицензию на ОМС у страховой группы «Спасские ворота-М»

Банки.ру11 декабря в 01:24

Почти 72 тыс. результатов ПЦР-тестов татарстанцев загрузили на госуслуги

Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, подключенных или интегрированных с ЛИС Минздрава Татарстана, взаимодействующей с информационной системой Управления Роспотребнадзора по РТ, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов.
Татар-информ01:22

SpaceChain получила $585 тысяч на разработку децентрализованной спутниковой системы

SpaceChain, британская фирма с внеземными устремлениями, победила 13 других национальных претендентов на получение гранта в размере 440 000 фунтов стерлингов (585 800 долларов США) на совместную разработку децентрализованной спутниковой инфраструктуры, сообщает CoinDesk.
Блокчейн2410 декабря в 12:57

Вдова и дочь актера Алексея Баталова отказались от услуг адвоката Михалкова

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и дочь покойного актера Мария официально отказались от услуг адвоката Павла Астахова, который представлял их интересы в суде об афере с имуществом.
iReactor11 декабря в 11:22