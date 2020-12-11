ЦБ отозвал лицензию у медстраховщика «Спасские ворота-М»
В январе этого года Банк России отозвал лицензию у компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни. Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика. Таким образом, у компании на данный момент отозваны все лицензии на страховую деятельность.В источнике
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ЦБ отозвал лицензию АО СГ «Спасские ворота-М» (1,75 миллиона застрахованных по ОМС в Москве)
Агентство страховых новостейвчера в 02:59
ЦБ отозвал лицензию страховщика «Спасские ворота-М» на осуществление ОМС
Российская газетавчера в 03:58