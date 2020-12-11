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Парламентская газета

ЦБ отозвал лицензию у медстраховщика «Спасские ворота-М»

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Daily Storm
В январе этого года Банк России отозвал лицензию у компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни. Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика. Таким образом, у компании на данный момент отозваны все лицензии на страховую деятельность.В источнике
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РБК

ЦБ отозвал лицензию ОМС у страховщика «Спасские ворота-М»

РБКвчера в 05:18
Агентство страховых новостей

ЦБ отозвал лицензию АО СГ «Спасские ворота-М» (1,75 миллиона застрахованных по ОМС в Москве)

Агентство страховых новостейвчера в 02:59
Российская газета

ЦБ отозвал лицензию страховщика «Спасские ворота-М» на осуществление ОМС

Российская газетавчера в 03:58
ПРАЙМ

Банк России отозвал лицензию на ОМС у страховщика «Спасские ворота-М»

ПРАЙМвчера в 03:31
Телеканал 360°

«Спасские ворота-М» лишились лицензии на ОМС

Телеканал 360°вчера в 03:19
ТАСС

ЦБ отозвал лицензию обязательного медстрахования у группы «Спасские ворота-М»

ТАССвчера в 04:37
Банки.ру

Банк России отозвал лицензию на ОМС у страховой группы «Спасские ворота-М»

Банки.рувчера в 01:24

Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на этапе КМ в Хохфильцене

Женская сборная Норвегии в составе Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд одержала победу в эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на этапе КМ в Хохфильцене
RT на русском06:55

Россияне не верят в рост экономики в следующем году

Deloitte провел опрос среди россиян о перспективах российской экономики в 2021 году, лишь 7% опрошенных заявили, что настроены оптимистично, а 57% уверены в дальнейшем спаде, сообщает «Коммерсантъ».
Общественная служба новостей10 декабря в 02:41