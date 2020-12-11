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Парламентская газета

ЦБ отозвал лицензию у медстраховщика «Спасские ворота-М»

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Известно.ру
Daily Storm
В январе этого года Банк России отозвал лицензию у компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни. Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика. Таким образом, у компании на данный момент отозваны все лицензии на страховую деятельность.В источнике
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ПРАЙМ

Банк России отозвал лицензию на ОМС у страховщика «Спасские ворота-М»

ПРАЙМвчера в 03:31
ТАСС

ЦБ отозвал лицензию обязательного медстрахования у группы «Спасские ворота-М»

ТАССвчера в 04:37
Российская газета

ЦБ отозвал лицензию страховщика «Спасские ворота-М» на осуществление ОМС

Российская газетавчера в 03:58
РБК

ЦБ отозвал лицензию ОМС у страховщика «Спасские ворота-М»

РБКвчера в 05:18
Телеканал 360°

«Спасские ворота-М» лишились лицензии на ОМС

Телеканал 360°вчера в 03:19
Агентство страховых новостей

ЦБ отозвал лицензию АО СГ «Спасские ворота-М» (1,75 миллиона застрахованных по ОМС в Москве)

Агентство страховых новостейвчера в 02:59
Банки.ру

Банк России отозвал лицензию на ОМС у страховой группы «Спасские ворота-М»

Банки.рувчера в 01:24

Армения заявила о возобновлении наступления армии Азербайджана в Карабахе

«Нападение азербайджанских войск в направлении Старый Тахер — Хцаберд в первую очередь должно удостоится реакции со стороны миротворцев РФ», — написала она на своей станице в Facebook.В ходе встречи с представителями Минской группы ОБСЕ из США и Франции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе удалось добиться всех запланированных целей.
Армения заявила о возобновлении наступления армии Азербайджана в Карабахе
Daily Storm10:30

Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе был зафиксирован в Нагорном Карабахе 11 декабря, сообщается в бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российских миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта.
РИА Новости11:05