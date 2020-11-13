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ЦБ отозвал лицензию у московского Международного коммерческого банка

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Банк России с 13 ноября отозвал лицензию у московского Международного коммерческого банка, созданного в 1993 году. По величине активов банк занимал 299 место среди российских банков, сообщается в уведомлении ЦБ РФ.В источнике
С чего всё началось
«В том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — сообщили
 в Центробанке.
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ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

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ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

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ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

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ЦБ отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка»

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ЦБ отозвал лицензию Международного коммерческого банка

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