NYT: После победы Байдена Трамп объявит об участии в выборах 2024 года

Дональд Трамп объявит, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году сразу после того, как подтвердится победа Байдена на выборах этого года, пишет New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.