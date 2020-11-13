Дочь обвиняемого в насилии над детьми священника из Оренбуржья получила условный срок

"За совершенные преступления Стремской Е. Н. назначено судом наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года с испытательным сроком на 4 года, Щербакову В. В и Палачеву М. В. назначено наказание в виде лишения свободы условно на 3 года с испытательным сроком на такой же срок каждому", - говорится в сообщении.