ЦБ отозвал лицензию у московского Международного коммерческого банка
Банк России с 13 ноября отозвал лицензию у московского Международного коммерческого банка, созданного в 1993 году. По величине активов банк занимал 299 место среди российских банков, сообщается в уведомлении ЦБ РФ.В источнике
С чего всё началось
«В том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — сообщили
в Центробанке.
Подробнее о событии