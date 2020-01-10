Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.RT на русском00:49
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Автоспорт
Экипаж Эдуарда Николаева всю ночь ремонтировал двигатель в пустыне
Политика
Украинский экономист оценил последствия запуска «Турецкого потока»
Украина столкнется с убытками из-за запуска газопровода «Турецкий поток» и будущего введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала NewsOne 9 января.
Экономика
Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов
Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Происшествия
Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Кино
Комикс «Доктор Стрэндж 2» лишился режиссёра
Авто
Как сделать, чтобы снег не налипал на «дворники»
Иногда стоит даже снять "дворники" и взять их домой, в теплое помещение.
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Наука
Найдено древнее предсказание климатической катастрофы
Шведские ученые выяснили, что рунический камень из Рёка (Rök runestone), который был воздвигнут викингами около 1200 лет назад, служил предостережением перед глобальным климатическим кризисом, которого опасались древние скандинавы.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука
Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
Происшествия
Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Происшествия
Состояние пострадавшего в новосибирском аквапарке подростка ухудшилось
Состояние нахлебавшегося воды в аквапарке «Аквамир» подростка ухудшилось.
Политика
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
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В Ухте произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа
Снимок предоставлен "Новой" очевидцем На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Ухте произошел пожар, огонь охватил как минимум 1 тысячу квадратных метров.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 1,9 млрд рублей
Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила потребовала от «Гражданских самолетов Сухого» возместить 1,9 млрд рублей убытков в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил информированный источник.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Культура
Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн
Сумма, которую хочет получить стриптизерша, вдвое превышает бюджет картины.