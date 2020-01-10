Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается
, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.
RT на русском00:49

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Центробанк отозвал лицензию у «Нэклис-Банка»

Агентство Москва00:46

Нэклис-Банк лишен лицензии

Банки.ру00:42

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

ПРАЙМ00:42

Центробанк аннулировал лицензию «Нэклис-Банка»

Вечерняя Москва00:37

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

РБК01:08

У столичного Нэклис‑Банка отозвали лицензию

РИАМО01:26

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

RT на русском00:49
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Автоспорт

Экипаж Эдуарда Николаева всю ночь ремонтировал двигатель в пустыне

Вести Татарстан 01:25
Политика

Украинский экономист оценил последствия запуска «Турецкого потока»

Украина столкнется с убытками из-за запуска газопровода «Турецкий поток» и будущего введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала NewsOne 9 января.
Известия вчера в 22:10
Экономика

Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Ведомости вчера в 08:29
Политика

NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
BFM.ru вчера в 23:23
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 22:09
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс вчера в 03:21
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Вести.Ru вчера в 23:44
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
РИА Новости вчера в 19:23
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:30
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:52
Кино

Комикс «Доктор Стрэндж 2» лишился режиссёра

Фильм Про 01:22
Авто

Как сделать, чтобы снег не налипал на «дворники»

Иногда стоит даже снять "дворники" и взять их домой, в теплое помещение.
Российская газета 01:26
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда вчера в 02:38
Наука

Найдено древнее предсказание климатической катастрофы

Шведские ученые выяснили, что рунический камень из Рёка (Rök runestone), который был воздвигнут викингами около 1200 лет назад, служил предостережением перед глобальным климатическим кризисом, которого опасались древние скандинавы.
Lenta.ru вчера в 02:25
Театры

Труппе «Современника» представили нового худрука

Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
Известия вчера в 09:21
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Известия 01:16
Происшествия

Состояние пострадавшего в новосибирском аквапарке подростка ухудшилось

Состояние нахлебавшегося воды в аквапарке «Аквамир» подростка ухудшилось.
Сиб.фм вчера в 23:24
Политика

Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
РИА Новости 01:16
Авто

В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году

В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Автоновости дня вчера в 06:48
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 08 января в 09:12
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee вчера в 09:46
Происшествия

В Ухте произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа

Снимок предоставлен "Новой" очевидцем На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Ухте произошел пожар, огонь охватил как минимум 1 тысячу квадратных метров.
Новая газета вчера в 11:41
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
РИА Новости 00:37
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 1,9 млрд рублей

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила потребовала от «Гражданских самолетов Сухого» возместить 1,9 млрд рублей убытков в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил информированный источник.
Взгляд.ру 01:24
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Газета.Ru вчера в 09:39
Культура

Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн

Сумма, которую хочет получить стриптизерша, вдвое превышает бюджет картины.
РЕН ТВ 01:30
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