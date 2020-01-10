с чего всё началось

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Политика Украинский экономист оценил последствия запуска «Турецкого потока» Украина столкнется с убытками из-за запуска газопровода «Турецкий поток» и будущего введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала NewsOne 9 января.

Экономика Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».

Политика NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Общество Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.

Общество Названы самые редкие имена для новорожденных в России Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".

Наука Найдено древнее предсказание климатической катастрофы Шведские ученые выяснили, что рунический камень из Рёка (Rök runestone), который был воздвигнут викингами около 1200 лет назад, служил предостережением перед глобальным климатическим кризисом, которого опасались древние скандинавы.

Театры Труппе «Современника» представили нового худрука Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Политика Президент Абхазии не намерен уходить в отставку Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.

Происшествия В Ухте произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа Снимок предоставлен "Новой" очевидцем На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Ухте произошел пожар, огонь охватил как минимум 1 тысячу квадратных метров.