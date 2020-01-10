Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается
, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.
RT на русском00:49

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Нэклис-Банк лишен лицензии

Банки.ру00:42

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

ПРАЙМ00:42

Центробанк отозвал лицензию у «Нэклис-Банка»

Агентство Москва00:46

Центробанк аннулировал лицензию «Нэклис-Банка»

Вечерняя Москва00:37

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

РБК01:08

У столичного Нэклис‑Банка отозвали лицензию

РИАМО01:26

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

RT на русском00:49
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Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета

Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:35
Армия и оружие

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости вчера в 20:55
Общество

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Интерфакс вчера в 23:44
Кино

Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Свободная Пресса 08 января в 07:35
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Футбол

«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони

Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Чемпионат вчера в 10:55
Политика

В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
RT на русском вчера в 23:54
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой за историю российского проката

МИР 24 вчера в 08:00
Здоровье

В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп

Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
ГТРК Ямал 08 января в 03:27
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Происшествия

В Ростове-на-Дону выявили цех по производству поддельного алкоголя

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону совместно с ФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы по производству поддельной алкогольной продукции, которая незаконно извлекла доход в размере свыше 17 млн рублей.
RT на русском вчера в 23:35
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Происшествия

Вертолет Ми-8 экстренно сел на Таймыре из-за отказа двигателя

Интерфакс 01:20
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa 08 января в 15:23
Театры

Труппе «Современника» представили нового худрука

Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
Известия вчера в 09:21
Хоккей

Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ

ГЛАС.RU вчера в 23:33
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

Украинским военным платят премии за убийство жителей Донбасса

КП - Донецк 08 января в 01:33
Политика

Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из ситуации видит в переговорах, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба.
РИА Новости 01:16
Политика

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
РИА Новости вчера в 21:03
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода

Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
РИА Новости вчера в 13:23
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
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