Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка). Об этом сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

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