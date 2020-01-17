Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка). Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Политика
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Хоккей
Линус Умарк по окончании сезона может покинуть «Салават Юлаев»
По окончании хоккейного сезона 32-летний шведский нападающий может покинуть «Салават Юлаев».
Космос
Запуск «Союза-2» на новом топливе назначили на 2020 год
Политика
Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы
Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Авто
Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии
Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.
Политика
Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян
Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Происшествия
Свиньи съели собственного хозяина в Польше
Происшествия
Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом
В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Футбол
Ещенко: дед в «Спартаке» — Ребров, конечно. Не видно, что ли, по лицу?
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко дал короткое интервью после очередной тренировки на сборе команды в Объединённых Арабских Эмиратах.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Политика
Медведев назвал смену правительства естественной ситуацией
Новый премьер Михаил Мишустин встретился с Медведевым в пятницу в Доме правительства и с ушедшим в отставку кабмином.
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.