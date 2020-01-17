Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

Российская газета02:42

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Москва 2401:05

Суд 10 февраля рассмотрит дело о ликвидации ивановского Кранбанка

РАПСИ14 января в 01:00

Центробанк лишил лицензии московский «ПФС-банк»

Вечерняя Москва00:35

В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Агентство Москва00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости 03:12
Футбол

Украинский клуб выгнал футболиста после его визита в РФ

REGNUM 09:14
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях с двумя двигателями.
Автоновости дня 07:09
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Спорт

Российские ватерполистки разгромили Хорватию на чемпионате Европы

Женская сборная России по водному поло одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Чемпионат 09:36
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Биатлон

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету

Вести.Ru 09:43
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Шоу-бизнес

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Общество

В России впервые нанесли маркировку на побывавшее в угоне авто

Госавтоинспекция сообщила, что в подмосковной Балашихе уполномоченное предприятие впервые после вступления в силу новых требований нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль.
Московский Комсомолец 09:33
Политика

В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств

Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Lenta.ru 07:12
Гаджеты

Huawei раскрыла постыдный секрет Android

На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
iXBT.com 01:19
Общество

Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень

РИА Новости вчера в 01:05
Армия и оружие

В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Ruposters.ru 15 января в 05:23
Политика

Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один

Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января вскоре после послания Путина к Федеральному собранию.
РБК 06:26
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко находится в коме

Сегодня стало известно о том, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко уже вторую неделю находится в коме.
КП - Калининград 06:06
Политика

Рада выразила недоверие итальянскому суду в деле Маркива

Верховная Рада Украины обратилась к президенту и парламенту Италии с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении нацгвардейца Виталия Маркива.
Украина.ру 07:22
Единоборства

Президент UFC пообещал Макгрегору матч-реванш с Нурмагомедовым

Матч-реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится, если первый победит Дональда Серроне.
Телеканал 360° 03:06
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии

RT на русском 08:59
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 06:44
Шоу-бизнес

Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»

Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» роль Маши, вспомнила о работе с Заворотнюк на съемочной площадке.
Privet-Rostov.ru 01:22
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное