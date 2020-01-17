Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях с двумя двигателями.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Спорт
Российские ватерполистки разгромили Хорватию на чемпионате Европы
Женская сборная России по водному поло одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Биатлон
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Общество
В России впервые нанесли маркировку на побывавшее в угоне авто
Госавтоинспекция сообщила, что в подмосковной Балашихе уполномоченное предприятие впервые после вступления в силу новых требований нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль.
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Гаджеты
Huawei раскрыла постыдный секрет Android
На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
Общество
Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Политика
Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один
Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января вскоре после послания Путина к Федеральному собранию.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко находится в коме
Сегодня стало известно о том, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко уже вторую неделю находится в коме.
Политика
Рада выразила недоверие итальянскому суду в деле Маркива
Верховная Рада Украины обратилась к президенту и парламенту Италии с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении нацгвардейца Виталия Маркива.
Единоборства
Президент UFC пообещал Макгрегору матч-реванш с Нурмагомедовым
Матч-реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится, если первый победит Дональда Серроне.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Шоу-бизнес
Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»
Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» роль Маши, вспомнила о работе с Заворотнюк на съемочной площадке.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.