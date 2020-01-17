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Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

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Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

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Общество В России впервые нанесли маркировку на побывавшее в угоне авто Госавтоинспекция сообщила, что в подмосковной Балашихе уполномоченное предприятие впервые после вступления в силу новых требований нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль.

Гаджеты Huawei раскрыла постыдный секрет Android На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.

Происшествия Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко находится в коме Сегодня стало известно о том, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко уже вторую неделю находится в коме.

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Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.