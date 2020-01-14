Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
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Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Политика
«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок
Прямым текстом в документе российские экспортные газопроводы никогда не упоминались, но европейские чиновники не скрывали, что в первую очередь изменения вызваны желанием ограничить «Газпром» в возможности использования «Северного потока – 2». Обновленная версия Газовой директивы была утверждена весной прошлого года.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Общество
«Проект»: Мишустин спрятал особняк на Рублевке за 600 млн рублей
Кандидат на пост премьер-министра и руководитель ФНС России Михаил Мишустин скрыл тот факт, что у него есть особняк на Рублево-Успенском шоссе, пишет «Проект».
Гаджеты
Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов
Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке
В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.
Армия и оружие
Боевики ВСУ заняли жилые дома в Золотом и Кряковке
Биатлон
Норицын назвал состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Политика
Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию
Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Космос
Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»
По задумке миллиардера, благодаря спутникам Starlink, дешевый интернет будет доступен 3 миллиардам человек по всей Земле.
Общество
Учителям повысят доплаты за классное руководство
Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Экономика
Закрылась сделка по продаже части «Галереи»
Гаджеты
В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения
Создатели антивирусов Bitdefender сумели выявить на просторах Google Play несколько приложений, которые провоцируют ускоренную разрядку смартфона.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Происшествия
Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом
Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.