В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.

Политика «Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок Прямым текстом в документе российские экспортные газопроводы никогда не упоминались, но европейские чиновники не скрывали, что в первую очередь изменения вызваны желанием ограничить «Газпром» в возможности использования «Северного потока – 2». Обновленная версия Газовой директивы была утверждена весной прошлого года.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Общество В России появились первые видеобанкоматы Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.

Политика Кудрин не получал предложений войти в состав правительства 16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.

Общество Учителям повысят доплаты за классное руководство Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.

Политика Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.

Общество Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".

Гаджеты В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения Создатели антивирусов Bitdefender сумели выявить на просторах Google Play несколько приложений, которые провоцируют ускоренную разрядку смартфона.