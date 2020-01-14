Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
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В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

Суд 10 февраля рассмотрит дело о ликвидации ивановского Кранбанка

РАПСИ14 января в 01:00

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

Банки держат дистанцию

Российская газета14 января в 11:22

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Агентство Москва00:45

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Москва 2401:05

Центробанк лишил лицензии московский «ПФС-банк»

Вечерняя Москва00:35
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Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ вчера в 07:28
Политика

«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Прямым текстом в документе российские экспортные газопроводы никогда не упоминались, но европейские чиновники не скрывали, что в первую очередь изменения вызваны желанием ограничить «Газпром» в возможности использования «Северного потока – 2». Обновленная версия Газовой директивы была утверждена весной прошлого года.
Ведомости вчера в 16:01
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Общество

«Проект»: Мишустин спрятал особняк на Рублевке за 600 млн рублей

Кандидат на пост премьер-министра и руководитель ФНС России Михаил Мишустин скрыл тот факт, что у него есть особняк на Рублево-Успенском шоссе, пишет «Проект».
Полит.ру вчера в 07:17
Гаджеты

Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов

Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Хайтек+ вчера в 08:55
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 00:20
Кино

Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

News.ru вчера в 10:36
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Общество

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.
Интерфакс 15 января в 22:52
Армия и оружие

Боевики ВСУ заняли жилые дома в Золотом и Кряковке

ИА Новороссия 15 января в 07:15
Биатлон

Норицын назвал состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге

Sportbox.RU вчера в 10:15
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Политика

Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Агентство Телеграф вчера в 03:49
Политика

Кудрин не получал предложений войти в состав правительства

16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Rambler News Service вчера в 10:02
Космос

Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»

По задумке миллиардера, благодаря спутникам Starlink, дешевый интернет будет доступен 3 миллиардам человек по всей Земле.
Портал Поиск вчера в 06:15
Общество

Учителям повысят доплаты за классное руководство

Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Гарант 15 января в 05:50
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru 15 января в 11:32
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:55
Общество

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
Экономика

Закрылась сделка по продаже части «Галереи»

Коммерсантъ вчера в 17:23
Гаджеты

В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

Создатели антивирусов Bitdefender сумели выявить на просторах Google Play несколько приложений, которые провоцируют ускоренную разрядку смартфона.
Актуальные Новости 00:47
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия

Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Известия вчера в 04:22
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