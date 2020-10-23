Путин рассказал о поручении отпустить Навального в Германию

«Если бы фигуранта, о котором вы говорите, действительно власти, во всяком случае, хотели бы отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.