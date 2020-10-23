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РБК

ЦБ отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка

ЦБ отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора. Он занимал 338 место в банковской системе России по величине активов.В источнике
С чего всё началось
«Банк России приказом от 23.10.2020 № ОД-1713 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Российского Коммерческого Банка «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество) ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (рег. № 1405, г. Москва)», — говорится в сообщении
 пресс-службы ЦБ.
RT на русском01:46
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РЕН ТВ

ЦБ отозвал лицензию у «Росбизнесбанка»

РЕН ТВ01:45
Финмаркет

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Росбизнесбанка»

Финмаркет01:53
РБК

ЦБ отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка

РБК01:46
RT на русском

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

RT на русском01:46
Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Коммерсантъ01:58
Саминвестор

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Саминвестор01:40
ПРАЙМ

Банк России отозвал лицензию у «Росбизнесбанка»

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