ЦБ отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка
ЦБ отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора. Он занимал 338 место в банковской системе России по величине активов.В источнике
С чего всё началось
«Банк России приказом от 23.10.2020 № ОД-1713 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Российского Коммерческого Банка «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество) ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (рег. № 1405, г. Москва)», — говорится в сообщении
пресс-службы ЦБ.
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