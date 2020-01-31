Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается
, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
РБК00:38

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ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

Банки.ру00:35

Банк России отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Москва 2401:10

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

ТАСС00:51

Центробанк отозвал лицензию у столичного «Апабанка»

Агентство Москва00:44

Центробанк отозвал лицензию у «Апабанка»

Комсомольская правда01:41

Центробанк отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Вечерняя Москва00:39

Информация Банка России от 31 января 2020 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ "АПАБАНК" (АО)"

Гарант06:56
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Общество

С 1 февраля увеличатся социальные выплаты

Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
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Заказчик сноса спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант, рассказал журналистам директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.
РБК 10:10
Наука

У африканцев впервые нашли гены неандертальцев

При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
ToDay News Ufa 03:06
Происшествия

Телеграм-канал Baza рассказал подробности о первых заболевших коронавирусом в России

У двух первых заболевших коронавирусом в России диагноз поставлен «под сомнением». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
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News.ru 10:28
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Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума

Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
Ньюс-НН 06:01
Авто

Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер

Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
РИА Новости 05:28
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Уфимские Заметки 09:15
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Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
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Армия и оружие

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Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.
Российская газета 07:25
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
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Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия вчера в 18:44
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«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке

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Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru 07:53
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Названа зарплата Медведева на новой должности

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Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
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В Забайкалье из-за коронавируса прекращены занятия в школах

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В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
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Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

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Авто

Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО

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SpeedMe вчера в 17:09
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