с чего всё началось

ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.

Общество С 1 февраля увеличатся социальные выплаты Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.

Здоровье Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.

Происшествия Заказчик сноса спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант, рассказал журналистам директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.

Общество Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.

Общество Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.

Происшествия В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.

Технологии Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.

Шоу-бизнес Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Ирина Млодик рада, что у нее и Эммануила Виторгана есть двое маленьких детей.

Армия и оружие Реактивную систему залпового огня «Флейта» представили в Минске Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Экономика Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В Забайкалье из-за коронавируса прекращены занятия в школах Занятия в школах Забайкальского края, где выявлен один из первых случаев коронавируса в России, прекращены, рассказал заместитель председателя заксобрания региона Алексей Бутыльский, пишет ТАСС.