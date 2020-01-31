Экономика
Московский КомсомолецЦБ отозвал лицензию у московского банка
ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.РБК00:38
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Общество
С 1 февраля увеличатся социальные выплаты
Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
Происшествия
Заказчик сноса спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант, рассказал журналистам директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.
Наука
У африканцев впервые нашли гены неандертальцев
При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
Происшествия
Телеграм-канал Baza рассказал подробности о первых заболевших коронавирусом в России
У двух первых заболевших коронавирусом в России диагноз поставлен «под сомнением». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Здоровье
В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек
Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Общество
Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума
Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
Авто
Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер
Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Музыка
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Энергетика
Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства
Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Ирина Млодик рада, что у нее и Эммануила Виторгана есть двое маленьких детей.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Армия и оружие
Реактивную систему залпового огня «Флейта» представили в Минске
Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Футбол
«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq подешевел до начала продаж
По информации дилеров, переднеприводный Karoq 1.4 TSI с богатым оснащением легко потянет на 1,9 млн рублей.
Шоу-бизнес
Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна
Общество
В Забайкалье из-за коронавируса прекращены занятия в школах
Занятия в школах Забайкальского края, где выявлен один из первых случаев коронавируса в России, прекращены, рассказал заместитель председателя заксобрания региона Алексей Бутыльский, пишет ТАСС.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Спорт
Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
Авто
Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО
Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.