Экономика
Московский КомсомолецЦБ отозвал лицензию у московского банка
ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.РБК00:38
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Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.