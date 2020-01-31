Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается
, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
РБК00:38

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Центробанк отозвал лицензию у «Апабанка»

Комсомольская правда01:41

Банк России отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Москва 2401:10

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

ТАСС00:51

Центробанк отозвал лицензию у столичного «Апабанка»

Агентство Москва00:44

ЦБ отозвал лицензию у московского АПАбанка

РБК01:12

Центробанк отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Вечерняя Москва00:39

ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

Банки.ру00:35
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