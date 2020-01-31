с чего всё началось

ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.

Общество В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавирусе в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям.

Спорт Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Политика В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.

Общество В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

Общество Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Экономика Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.

Футбол «Милан» усилится двумя игроками «Милан» в последний день зимнего трансферного окна намерен представить двух футболистов.

Общество Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.

Общество Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.