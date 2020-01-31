Экономика
Московский КомсомолецЦБ отозвал лицензию у московского банка
ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.РБК00:38
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Политика
Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку
Экономика
Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут
Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg.
Экономика
Правительство одобрило льготы для инвестпроектов в Арктике
Правительство на заседании 30 января одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики.
Энергетика
В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
Хоккей
CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Музыка
Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске
В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Спорт
Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА
Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
Федеральным льготникам повысят ежемесячные выплаты
Индексация касается ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая выплачивается в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Социалистического труда и другим категориям граждан.
Политика
О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
Общество
Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
Фигурное катание
Плющенко победил Тутберидзе: его ученица опередила соперницу
Тренер и чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко эмоционально отреагировал на успех своей ученицы Софьи Титовой, которая одержала победу над ученицей Тутберидзе.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Теннис
Мугуруса сыграет с Кенин в финале Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Общество
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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Футбол
Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Происшествия
В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество
Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.