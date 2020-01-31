с чего всё началось

ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.

Хоккей CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Происшествия В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Спорт Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Общество Федеральным льготникам повысят ежемесячные выплаты Индексация касается ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая выплачивается в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Социалистического труда и другим категориям граждан.

Фигурное катание Плющенко победил Тутберидзе: его ученица опередила соперницу Тренер и чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко эмоционально отреагировал на успех своей ученицы Софьи Титовой, которая одержала победу над ученицей Тутберидзе.

Теннис Мугуруса сыграет с Кенин в финале Australian Open Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Общество В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.

Кино Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9» Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.