Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК». Он занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается
, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
РБК00:38

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ЦБ отозвал лицензию у московского АПАбанка

РБК01:12

Банк России отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Москва 2401:10

Центробанк отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Вечерняя Москва00:39

Центробанк отозвал лицензию у столичного «Апабанка»

Агентство Москва00:44

Центробанк отозвал лицензию у «Апабанка»

Комсомольская правда01:41

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

ТАСС00:51

ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

Банки.ру00:35
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика

Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку

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Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут

Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg.
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Экономика

Правительство одобрило льготы для инвестпроектов в Арктике

Правительство на заседании 30 января одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики.
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Илон Маск выпустил первую танцевальную песню

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Политика

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Происшествия

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Взгляд.ру 03:22
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
Происшествия

Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 04:10
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

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Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА

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Общество

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Политика

О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
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Плющенко победил Тутберидзе: его ученица опередила соперницу

Тренер и чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко эмоционально отреагировал на успех своей ученицы Софьи Титовой, которая одержала победу над ученицей Тутберидзе.
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Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
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В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество

Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:03
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