Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»
В компанию назначили временную администрацию, которая будет работать до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего. РНКО «Вест» не является участником системы страхования вкладов, указывает ЦБ. Ранее сегодня Банк России также отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка.
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Подозревают в отмывании преступных денег: Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»
Новости Ярославля 76.ru06:25
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