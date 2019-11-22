Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»

В компанию назначили временную администрацию, которая будет работать до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего. РНКО «Вест» не является участником системы страхования вкладов, указывает ЦБ. Ранее сегодня Банк России также отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка.
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Информация Банка России от 22 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Кредпромбанк"

Гарант06:41

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»

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Банк России отозвал лицензию у старейшего банка Ярославля

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Новости Ярославля 76.ru06:25

Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

ТАСС01:15
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