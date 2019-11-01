Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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с чего всё началось
Согласно пресс-релизу ЦБ, «Эксперт Банк» проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и с ценными бумагами.Коммерсантъвчера в 23:15
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
ЦБ опроверг свое обвинение по отзыву лицензии Роскомснаббанка, но не признал этого
Наша версиявчера в 11:15
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В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
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Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Армия и оружие
В Польше расширяется американское военное присутствие
В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».
Политика
Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Авто
Начались продажи обновленной Hyundai Solaris
В Китае начались продажи нового поколения Hyundai Verna. Эту модель на нашем рынке мы знаем как Solaris.
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
Происшествия
В кабинете начальника воинской части в Козельске нашли тело солдата
В воинской части в городе в Козельске (Калужская область) найдено тело военнослужащего. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Общество
Снежный циклон накроет Сахалин на следующей неделе
Последняя неделя октября была тёплой, даже ночные температуры редко опускались ниже нулевой отметки.
Происшествия
Хирург клиники в Москве, где изувечили пациентку, скрылся за границей
Хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, обвиняемый в нанесении увечий одной из пациенток учреждения, после освобождения из СИЗО скрылся от следствия за границей.
Общество
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября
С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
Общество
«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Экономика
Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%
Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
Футбол
Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым
Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Общество
Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости
"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.