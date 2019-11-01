Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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с чего всё началось
Согласно пресс-релизу
 ЦБ, «Эксперт Банк» проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и с ценными бумагами.
Коммерсантъвчера в 23:15

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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

Коммерческие Вестивчера в 23:09

Еще одним лицензированным банком в Омске стало меньше

БК5500:02

Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

РИА Новостивчера в 22:44

ЦБ опроверг свое обвинение по отзыву лицензии Роскомснаббанка, но не признал этого

Наша версиявчера в 11:15

Семь шагов к спокойной работе с банком

ИА Клерк.Рувчера в 10:13

Регулятор отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» с 25-летней историей

Омскрегионвчера в 23:32

ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк»

ТАССвчера в 22:57
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Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Армия и оружие

В Польше расширяется американское военное присутствие

В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».
Красная звезда 29 октября в 17:00
Политика

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 30 октября в 10:56
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Авто

Начались продажи обновленной Hyundai Solaris

В Китае начались продажи нового поколения Hyundai Verna. Эту модель на нашем рынке мы знаем как Solaris.
Тарантас Ньюс 30 октября в 04:37
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Происшествия

В кабинете начальника воинской части в Козельске нашли тело солдата

В воинской части в городе в Козельске (Калужская область) найдено тело военнослужащего. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".
Труд вчера в 09:45
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 29 октября в 06:26
Общество

Снежный циклон накроет Сахалин на следующей неделе

Последняя неделя октября была тёплой, даже ночные температуры редко опускались ниже нулевой отметки.
АСТВ 00:32
Происшествия

Хирург клиники в Москве, где изувечили пациентку, скрылся за границей

Хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, обвиняемый в нанесении увечий одной из пациенток учреждения, после освобождения из СИЗО скрылся от следствия за границей.
ТАСС вчера в 23:17
Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант вчера в 01:23
Экономика

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК вчера в 21:35
Общество

«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам

RT на русском вчера в 09:24
Общество

В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников

В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru вчера в 17:06
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС вчера в 17:37
Футбол

Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым

Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:42
Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос 30 октября в 06:27
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Общество

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
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