с чего всё началось

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Армия и оружие В Польше расширяется американское военное присутствие В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Авто Начались продажи обновленной Hyundai Solaris В Китае начались продажи нового поколения Hyundai Verna. Эту модель на нашем рынке мы знаем как Solaris.

Происшествия Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.

Экономика Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.

Общество В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.

Общество ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.