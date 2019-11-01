Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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с чего всё началось
Согласно пресс-релизу
 ЦБ, «Эксперт Банк» проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и с ценными бумагами.
Коммерсантъвчера в 23:15

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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

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Омскрегионвчера в 23:32

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ТАССвчера в 22:57
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