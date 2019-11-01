Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Согласно пресс-релизу ЦБ, «Эксперт Банк» проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и с ценными бумагами.Коммерсантъвчера в 23:15
Подробнее о событии
Показать все источники
У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
ЦБ опроверг свое обвинение по отзыву лицензии Роскомснаббанка, но не признал этого
Наша версиявчера в 11:15
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
Экономика
Очередное повышение цены на газ на Украине
После введений в мае этого года нового механизма регулирования цены на газ, компания «Нафтогаз» может менять ее ежемесячно, что она с успехом и делает, повышая стоимость ежемесячно примерно на 5%. С 1 января 2020 года стоимость газа и для населения Украины станет рыночной по требованию международного валютного фонда.
Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Футбол
Владимир Быстров: «Ларссон ожил. Но пока у него больше плохих матчей, чем удачных»
Все-таки не назову тот матч серьезной проверкой.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Общество
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова считает себя плохой мамой
Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Армия и оружие
США сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов
Соединенные Штаты начали разрабатывать новые патроны калибра 6,8 мм, которые заменят популярные в НАТО пули калибра 5,56 мм.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной жизни
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Общество
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Кино
Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Экономика
Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции.
Шоу-бизнес
62-летняя Мелани Гриффит показала сексуальную фигуру в нижнем белье
Актриса выглядит на 40 не больше. Мелани Гриффит рано списывать со счетов, как это сделали голливудские босы.
Политика
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
Политика
Путин не исключил ужесточения ответственности за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин заявил о возможном ужесточении наказания за врачебные ошибки.
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов
Шоу-бизнес
Наталья Водянова объяснила, почему не перевозит мать жить в Париж
Российская модель Наталья Водянова, как известно, проживает с супругом и детьми в Париже, а ее мама осталась в Нижнем Новгороде.