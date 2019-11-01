Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
ЦБ опроверг свое обвинение по отзыву лицензии Роскомснаббанка, но не признал этого
Наша версиявчера в 11:15
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Происшествия
Южнокорейский вертолет упал в Японском море
Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов Токто в Японском море. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило агентство Yonhap News.
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Армия и оружие
Военные США сменят калибр патронов из-за России
Американские военные взялись за разработку новых патронов калибра 6,8 мм, которые придут на смену популярному стандарту НАТО 5,56 мм.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Общество
Вступил в силу закон о «суверенном рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Шоу-бизнес
Отъезд Пугачевой в Минск вызвал ажиотаж среди журналистов
Надо сказать, что отъезд звезды в Белоруссию привел к небывалому ажиотажу среди представителей СМИ.
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Экономика
Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
Политика
Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне
Исходя из опыта двух предыдущих мировых войн, Памукоглу полагает, что Вашингтон и Москва вступят в коалицию против Пекина.
Экономика
Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года
Положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета Пенсионного фонда, сообщил глава ПФР Антон Дроздов.
Общество
Симоньян не выдержала интервью Собчак
Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Авто
Конкурента Tesla Model X показала компания Fisker
Fisker Ocean выделяется в своем сегменте благодаря солнечным батареям на крыше.
Общество
В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса
Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернет советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
Единоборства
Нейт Диас назвал Хабиба Нурмагомедова мертвой собакой
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Речь идет о записи концерта в Государственном Кремлевском дворце, который прошел 17 апреля.
Происшествия
В Волгограде мужчина отрезал головы жене и матери
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".