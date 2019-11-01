Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
ЦБ опроверг свое обвинение по отзыву лицензии Роскомснаббанка, но не признал этого
Наша версиявчера в 11:15
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Политика
Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине
Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
Политика Сегодня вчера в 22:09
Армия и оружие
Химики ЦВО получили новейший комплекс контроля специальной обработки
Силовой блок вчера в 09:25
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:08
Общество
В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса
Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернете советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
REGNUM 01:35
Футбол
«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом
"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).
ProstoProSport 00:09
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Джигурда пообещал нокаутировать Малахова
«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.
ФедералПресс вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз
Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 01:20
Наука
Раскрыт механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские ученые провели анализ существующей информации о золотистом стафилококке, чтобы выяснить, как человеческая кожа противостоит ему.
МедиаПоток вчера в 04:04
Общество
Врачи рассказали о правильном использовании шапок
Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
РИА Новости вчера в 18:41
Армия и оружие
Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»
Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
РИА Новости 02:09
Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Известия вчера в 23:10
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Армия и оружие
Укрощение «Кобры» и первая посадка на палубу корабля. Как летчик Пугачев испытывал Су-27
О дне, который вошел в историю авиации ВМФ К испытательным полетам и посадке на палубу авианосца тогда, в конце 1980-х годов, одновременно готовились летчики ОКБ Сухого и им. Микояна (ныне в составе РСК "МиГ"): Виктор Пугачев на Су-27К, Токтар Аубакиров на МиГ-29К, Игорь Вотинцев и Александр Крутов на учебно-тренировочном Су-25УТГ.
ТАСС 02:00
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Экономика
Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м, следует из прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Lenta.ru 01:54
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 18:58
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru вчера в 17:06
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Политика
Трамп предложил зачитать американцам стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением зачитать американцам стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента.
Взгляд.ру 02:19
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34